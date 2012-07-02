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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 08:40 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶盘初涨4.5%,受到欧洲协议提振

路透东京7月2日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRU:> QJRUc6周一盘初上涨多达4.5%.欧盟领袖周五意外达成协议协助解决欧债危机,此项进展推升大宗商品上涨.

0015GMT时,指标12月合约上涨10.4日圆,或4.3%,报每公斤250.6日圆.此前一度涨10.9日圆至251.1日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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