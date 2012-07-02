〔全球金融〕中国银行业2011年获利在全球占比升至29%--研究

路透伦敦7月2日电---据银行家(The Banker)杂志的年度排名显示,中国银行业者去年占全球银行获利的近三分之一,远高于2007年时的4%,因其迅速夺取深陷困境的欧州银行业者所丢弃的市场份额.

该杂志数据显示,三家中国银行业者位居获利榜前三名,中国工商银行(601398.SS)连续第二年位居榜首,其税前获利达432亿美元.

中国建设银行(601939.SS)以及中国银行(601988.SS)紧随其后,税前收入分别为348亿美元和268亿美元.

摩根大通(JPM.N)以267亿美元的获利位列第四,汇丰控股(HSBA.L)则是最赚钱的欧洲银行,获利219亿美元.

美国银行(BAC.N)连续第二年在该杂志前1,000位银行排名中位列第一,该榜以一级资本作为指标,考量银行大规模放贷以及经受冲击的能力.

摩根大通在该排行中位居第二,且首次有四家中国银行业者跻身前10.其中,中国工商银行位居第三,中国建设银行排名第六,中国银行和中国农业银行(601288.SS)分列第九和第10.

National Bank of Greece(NBGr.AT)去年亏损最高,达174亿美元,比利时的Dexia(DEXI.BR)紧随其后.

银行家杂志估计,欧元区银行业者去年获利在全球占比为6%,相比之下五年前则达到46%,其资产总额占比为45%.而中国银行业者去年获利在全球所占比重为29.3%.

该杂志表示,美国银行的一级资本截至2011年底为1,590亿美元,较前一年收窄,但较摩根大通多出90亿美元.

美国银行在42年前曾荣登该榜首位,但当时是以资产总额而非一级资本作为评判标准.(完)