〔全球金融〕中国银行业2011年获利在全球占比升至29%--研究

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透伦敦7月2日电---据银行家(The Banker)杂志的年度排名显示,中国银行业者去年占全球银行获利的近三分之一,远高于2007年时的4%,因其迅速夺取深陷困境的欧州银行业者所丢弃的市场份额.
该杂志数据显示,三家中国银行业者位居获利榜前三名,中国工商银行(601398.SS)连续第二年位居榜首,其税前获利达432亿美元.
中国建设银行(601939.SS)以及中国银行(601988.SS)紧随其后,税前收入分别为348亿美元和268亿美元.
摩根大通(JPM.N)以267亿美元的获利位列第四,汇丰控股(HSBA.L)则是最赚钱的欧洲银行,获利219亿美元.
美国银行(BAC.N)连续第二年在该杂志前1,000位银行排名中位列第一,该榜以一级资本作为指标,考量银行大规模放贷以及经受冲击的能力.
摩根大通在该排行中位居第二,且首次有四家中国银行业者跻身前10.其中,中国工商银行位居第三,中国建设银行排名第六,中国银行和中国农业银行(601288.SS)分列第九和第10.
National Bank of Greece(NBGr.AT)去年亏损最高,达174亿美元,比利时的Dexia(DEXI.BR)紧随其后.
银行家杂志估计,欧元区银行业者去年获利在全球占比为6%,相比之下五年前则达到46%,其资产总额占比为45%.而中国银行业者去年获利在全球所占比重为29.3%.
该杂志表示,美国银行的一级资本截至2011年底为1,590亿美元,较前一年收窄,但较摩根大通多出90亿美元.
美国银行在42年前曾荣登该榜首位,但当时是以资产总额而非一级资本作为评判标准.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
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2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。