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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 08:50 BJT

〔澳洲数据〕6月TD-MI通胀指标较上年同期升1.6%,为2009年9月来最慢

路透悉尼7月2日电---周一公布的一项澳洲6月民间通胀指标触及2009年9月以来最低,因汽油价格回落,表明若该国有必要刺激经济,仍有足够空间进一步降息.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的6月通胀指标较上月下降0.2%,较上年同期增速由前月的1.8%放缓至1.6%,为2009年9月以来最慢,且低于澳洲央行长期目标区间2-3%.

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