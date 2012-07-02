《全球主要国家债券发行预告》--7月2日-7月9日

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透7月2日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-----------------------------------------------------------------------
7/2 1530 美国 13周和26周期国库券
7/2 1050 法国 法国国库券(BTF)
7/3 0130 日本 10年期政府公债
7/3 英国 17.5亿英镑 票息4.75%,2030年到期的公债
7/3 1530 美国 四周期国库券
7/3 加拿大 62亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年1月4日到期的183天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年7月4日到期的364天期国库券
7/4 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年到期的公债
7/4 0600 德国 40亿欧元 票息0.5%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
7/5 0850 法国 70-80亿欧元 (票息3.75%,2019年10月25日到期的七年期OAT债券;
7/5 0850 法国 票息3.0%,2022年4月25日到期的10年期OAT债券
7/5 0850 法国 票息4.25%,2023年10月25日到期的12年期OAT债券)
7/5 西班牙 政府公债
7/5 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/5 0130 日本 流动性供给标售
7/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
7/9 1530 美国 13周和26周期国库券
7/9 0600 德国 40亿欧元 2013年1月9日到期的六个月期国库券
7/9 1050 法国 法国国库券(BTF)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。