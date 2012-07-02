〔中国基金〕上半年基金规模增逾一成,受固定收益和指数产品引领--银河

路透上海7月2日电---据中国银河证券基金研究中心统计数据显示,截至6月30日,基金资产管理规模上半年增长超一成.其中,固定收益类和指数型产品充当资产管理规模增长主角.

中国证券报周一援引银河证券数据称,基金资产管理规模上半年增长2,514亿元人民币,达23,856亿元(不包括还未披露数据的合格境内机构投资者QDII基金).

报导指出,沪深300ETF、理财基金等创新产品闪亮登场,令基金业资产管理规模上半年迎来一波增长潮.另据天相投顾数据显示,根据基金最新资产净值和份额净值估算,在股市剧烈震荡的二季度,基金业整体实现净申购411亿份,固定收益类产品仍是净申购主角.

银河证券数据显示,在上半年基金资产管理规模增长的2,514亿元中,固定收益类担纲主角.其中,开放式债基上半年增长970亿元,封闭式债基增长273亿元,货基增长653亿元,三者合计1,896亿元,占总增长额比例达75.42%.除固定收益类产品外,受益于2只沪深300ETF火爆发行,指基规模在上半年增长719亿元.

沪深300ETF和理财基金等创新产品功不可没.海通证券数据显示,截至6月30日,2只沪深300ETF资产管理规模为387.58亿元,6只理财基金总规模为417.65亿元,二者合计达805.23亿元,占基金业上半年资产管理规模增长额的近三分之一.

上半年,多数基金取得超越大盘涨幅的业绩,债基上半年整体业绩表现强于股基,QDII基金业绩表现相对较弱.基金资产管理规模增长,体现在68家基金公司身上,呈现明显的"贫富不均"特征,引发基金公司行业排名的大变动.

银河证券数据显示,根据资产净值口径(不包括QDII),华夏基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金资产管理规模位列前四,易方达、嘉实基金、南方基金与排名首位的华夏基金规模差距略有缩小.汇添富异军突起,资产管理规模进入行业排名前十,成为本次行业排名变动的大赢家.(完)