〔中国基金〕上半年基金规模增逾一成,受固定收益和指数产品引领--银河

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透上海7月2日电---据中国银河证券基金研究中心统计数据显示,截至6月30日,基金资产管理规模上半年增长超一成.其中,固定收益类和指数型产品充当资产管理规模增长主角.
中国证券报周一援引银河证券数据称,基金资产管理规模上半年增长2,514亿元人民币,达23,856亿元(不包括还未披露数据的合格境内机构投资者QDII基金).
报导指出,沪深300ETF、理财基金等创新产品闪亮登场,令基金业资产管理规模上半年迎来一波增长潮.另据天相投顾数据显示,根据基金最新资产净值和份额净值估算,在股市剧烈震荡的二季度,基金业整体实现净申购411亿份,固定收益类产品仍是净申购主角.
银河证券数据显示,在上半年基金资产管理规模增长的2,514亿元中,固定收益类担纲主角.其中,开放式债基上半年增长970亿元,封闭式债基增长273亿元,货基增长653亿元,三者合计1,896亿元,占总增长额比例达75.42%.除固定收益类产品外,受益于2只沪深300ETF火爆发行,指基规模在上半年增长719亿元.
沪深300ETF和理财基金等创新产品功不可没.海通证券数据显示,截至6月30日,2只沪深300ETF资产管理规模为387.58亿元,6只理财基金总规模为417.65亿元,二者合计达805.23亿元,占基金业上半年资产管理规模增长额的近三分之一.
上半年,多数基金取得超越大盘涨幅的业绩,债基上半年整体业绩表现强于股基,QDII基金业绩表现相对较弱.基金资产管理规模增长,体现在68家基金公司身上,呈现明显的"贫富不均"特征,引发基金公司行业排名的大变动.
银河证券数据显示,根据资产净值口径(不包括QDII),华夏基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金资产管理规模位列前四,易方达、嘉实基金、南方基金与排名首位的华夏基金规模差距略有缩小.汇添富异军突起,资产管理规模进入行业排名前十,成为本次行业排名变动的大赢家.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。