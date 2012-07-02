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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月2日

**上海证券报**

--据悉,中国外汇管理局起草了相关规程和指引,并开始征求意见,以期进一步改进直接投资外汇管理方式,取消和调整部分直接投资外汇业务审核权限.这一举措一经推出,将极大地促进投资便利化,推进资本账目可兑换进一步前行.

--广州市从7月1日零时起,对全市中小客车进行总量调控管理.

**人民日报**

--首届中国(广州)国际金融交易博览会产融对接项目签约仪式日前在广州琶洲会展中心举行,171个项目签约,总签约金额7,146亿元人民币.

--评论文章称,银行过高利润难以持续.利率市场化将收窄银行的净利差,有助于遏制银行业过高利润,使百姓存款和企业贷款得到更多实惠.面对利率市场化趋势,银行业应当早作准备加快转型,调整经营战略,实现资产负债多元化.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/张胜男; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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