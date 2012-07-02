《中国报摘》--其他报纸重要消息7月2日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
**上海证券报**
--据悉,中国外汇管理局起草了相关规程和指引,并开始征求意见,以期进一步改进直接投资外汇管理方式,取消和调整部分直接投资外汇业务审核权限.这一举措一经推出,将极大地促进投资便利化,推进资本账目可兑换进一步前行.
--广州市从7月1日零时起,对全市中小客车进行总量调控管理.
**人民日报**
--首届中国(广州)国际金融交易博览会产融对接项目签约仪式日前在广州琶洲会展中心举行,171个项目签约,总签约金额7,146亿元人民币.
--评论文章称,银行过高利润难以持续.利率市场化将收窄银行的净利差,有助于遏制银行业过高利润,使百姓存款和企业贷款得到更多实惠.面对利率市场化趋势,银行业应当早作准备加快转型,调整经营战略,实现资产负债多元化.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/张胜男; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。