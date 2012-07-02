《中国债券市场每日交易备忘》--7月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国河南天冠企业集团3亿元人民币一年期短期融资券041259036,票面利率4.80% 内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融041253035,票面利率5.20% 众和股份( 002070.SZ )2亿元一年期短融041262026,票面利率6.60% 成都华西希望集团2亿元一年期短融041262025,票面利率5.10% 山东东明石化集团6亿元一年期短融041254035,票面利率5.10% 南通四建集团2.5亿元一年期短融041252022,票面利率5.10% 洛阳矿业集团2亿元一年期短融041259035,票面利率3.89% 云南铜业集团20亿元一年期短融041262027,票面利率3.89% 恒星科技( 002132.SZ )2.5亿元一年期短融041264017,票面利率6.70% 重庆能源投资集团10亿元一年期短融041261026,票面利率3.89% 山西路桥建设集团8亿元一年期短融041260034,票面利率4.60% 天生桥一级水电开发公司12亿元一年期短融041254031,票面利率4.16% 核电秦山联营公司6亿元一年期短融041256021,票面利率3.89% 山西煤炭进出口集团8亿元一年期短融041260033,票面利率3.89% 石河子国资6亿元一年期短融041254034,票面利率4.16% 冀东发展集团11亿元三年期中期票据1282231,票面利率4.46% 青海国有资产投资管理公司20亿元五年期中票1282232,票面利率4.63% 郑州煤炭工业集团10亿元五年期中票1282233,票面利率4.81% 华北制药( 600812.SS )4.6亿元五年期中票1282234,票面利率5.32% 深圳水务集团2亿元三年期中票1282235,票面利率4.36% 中国船舶重工集团10亿元五年期中票1282236,票面利率4.38% ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元30年期固息国债120012,票面利率4.07% 通裕重工( 300185.SZ )4.6亿元一年期短融 四川高速公路建设开发总公司30亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国石油( 0857.HK )( 601857.SS )200亿元三年期中票0982093到期兑付,票面利率2.46% 新疆众和( 600888.SS )3.5亿元一年期短融1181303到期兑付,票面利率5.82% 荣信股份( 002123.SZ )2亿元一年期短融1181304到期兑付,票面利率5.82% 丽珠集团( 000513.SZ )2亿元一年期短融1181305到期兑付,票面利率5.60% 江苏京沪高速公路公司10亿元一年期短融1181306到期兑付,票面利率5.37% 厦门港务控股集团12亿元三年期中票0982095到期兑付,票面利率4.00% 宝钢股份( 600019.SS )50亿元三年期中票0982097到期兑付,票面利率2.66% 北京国有资本经营中心50亿元三年期中票0982098到期兑付,票面利率2.62% 华泰集团5亿元一年期短融1181307到期兑付,票面利率6.10% 农发行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)070409到期兑付,基本利差0.55% 国开行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债050210付息,票面利率3.82% 华电集团20亿元10年期固息债058010付息,票面利率4.98% 浦发银行( 600000.SS )26亿元10年期固息次级债060901付息,票面利率3.75% 光大银行( 601818.SS )20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081803付息,票面利率5.92% 长江航运集团总公司6亿元五年期中票0982094付息,票面利率4.39% 陕西有色金属控股集团15亿元五年期中票1082115付息,票面利率4.22% 中国盐业总公司15亿元五年期中票1082116付息,票面利率4.60% 工商银行( 601398.SS )( 1398.HK )380亿元20年期发行人选择权(15+5)固息次级债1105001付息,票面利率5.56% 广发银行30亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1119001付息,票面利率5.79% 浙江泰隆商业银行3.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120006付息,票面利率7.30% 石药集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182190付息,基本利差2.80% 义马煤业集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182191付息,基本利差2.37% 广东省广新控股集团10亿元五年期中票1182192付息,票面利率6.35% 常州投资集团20亿元七年期固息债0980114付息,票面利率5.80% 重庆能源投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980115付息,票面利率5.45% 厦门港务控股集团11亿元五年期中票0982096付息,票面利率4.85% 北京国有资本经营中心50亿元五年期中票0982099付息,票面利率3.79% 央行150亿元三年期央票1101047付息,票面利率3.89% 农发行250亿元七年期固息金融债110411付息,票面利率4.59% 邯郸城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180126付息,票面利率6.78% 央行220亿元三年期央票1001055付息,票面利率2.68% 广东高速公路公司20亿元15年期固息债1080073付息,票面利率4.68% 上港集团( 600018.SS )20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1082117付息,票面利率3.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国6月官方制造业PMI下滑至七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数 回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间.[ID:nSB1643028] --中国国务院副总理李克强强调,稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果,增加普通商品 住房供应,抑制投机投资性需求,更多吸引社会资金参与保障房建设,促进房地产市场长期平稳 健康发展.[ID:nSB1643150] --证监会相关负责人日前表示,新股发行节奏是市场自主判断和选择的结果,证监会不会 控制新股发行的节奏和数量. --中国证监会计划进一步放松对基金公司资产管理业务的管制,拟允许基金公司通过设立 专业子公司,开展专项资产管理业务.[ID:nSB1642644] --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月3.0%) 中国海关7/10公布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差187亿美元) 国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞/冉莹