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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  无
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  二、新债上市:

  中国河南天冠企业集团3亿元人民币一年期短期融资券041259036,票面利率4.80%
  内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融041253035,票面利率5.20%
  众和股份(002070.SZ)2亿元一年期短融041262026,票面利率6.60%
  成都华西希望集团2亿元一年期短融041262025,票面利率5.10%
  山东东明石化集团6亿元一年期短融041254035,票面利率5.10%
  南通四建集团2.5亿元一年期短融041252022,票面利率5.10%
  洛阳矿业集团2亿元一年期短融041259035,票面利率3.89%
  云南铜业集团20亿元一年期短融041262027,票面利率3.89%
  恒星科技(002132.SZ)2.5亿元一年期短融041264017,票面利率6.70%
  重庆能源投资集团10亿元一年期短融041261026,票面利率3.89%
  山西路桥建设集团8亿元一年期短融041260034,票面利率4.60%
  天生桥一级水电开发公司12亿元一年期短融041254031,票面利率4.16%
  核电秦山联营公司6亿元一年期短融041256021,票面利率3.89%
  山西煤炭进出口集团8亿元一年期短融041260033,票面利率3.89%
  石河子国资6亿元一年期短融041254034,票面利率4.16%
  冀东发展集团11亿元三年期中期票据1282231,票面利率4.46%
  青海国有资产投资管理公司20亿元五年期中票1282232,票面利率4.63%
  郑州煤炭工业集团10亿元五年期中票1282233,票面利率4.81%
  华北制药(600812.SS)4.6亿元五年期中票1282234,票面利率5.32%
  深圳水务集团2亿元三年期中票1282235,票面利率4.36%
  中国船舶重工集团10亿元五年期中票1282236,票面利率4.38%
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  三、缴款:  

  财政部280亿元30年期固息国债120012,票面利率4.07%
  通裕重工(300185.SZ)4.6亿元一年期短融 
  四川高速公路建设开发总公司30亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  中国石油(0857.HK)(601857.SS)200亿元三年期中票0982093到期兑付,票面利率2.46%
  新疆众和(600888.SS)3.5亿元一年期短融1181303到期兑付,票面利率5.82%
  荣信股份(002123.SZ)2亿元一年期短融1181304到期兑付,票面利率5.82%
  丽珠集团(000513.SZ)2亿元一年期短融1181305到期兑付,票面利率5.60%
  江苏京沪高速公路公司10亿元一年期短融1181306到期兑付,票面利率5.37%
  厦门港务控股集团12亿元三年期中票0982095到期兑付,票面利率4.00%
  宝钢股份(600019.SS)50亿元三年期中票0982097到期兑付,票面利率2.66%
  北京国有资本经营中心50亿元三年期中票0982098到期兑付,票面利率2.62%
  华泰集团5亿元一年期短融1181307到期兑付,票面利率6.10%
  农发行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)070409到期兑付,基本利差0.55%
  国开行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债050210付息,票面利率3.82%
  华电集团20亿元10年期固息债058010付息,票面利率4.98%
  浦发银行(600000.SS)26亿元10年期固息次级债060901付息,票面利率3.75%
  光大银行(601818.SS)20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081803付息,票面利率5.92%
  长江航运集团总公司6亿元五年期中票0982094付息,票面利率4.39%
  陕西有色金属控股集团15亿元五年期中票1082115付息,票面利率4.22%
  中国盐业总公司15亿元五年期中票1082116付息,票面利率4.60%
  工商银行(601398.SS)(1398.HK)380亿元20年期发行人选择权(15+5)固息次级债1105001付息,票面利率5.56%
  广发银行30亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1119001付息,票面利率5.79%
  浙江泰隆商业银行3.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120006付息,票面利率7.30%
  石药集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182190付息,基本利差2.80%
  义马煤业集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182191付息,基本利差2.37%
  广东省广新控股集团10亿元五年期中票1182192付息,票面利率6.35%
  常州投资集团20亿元七年期固息债0980114付息,票面利率5.80%
  重庆能源投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980115付息,票面利率5.45%
  厦门港务控股集团11亿元五年期中票0982096付息,票面利率4.85%
  北京国有资本经营中心50亿元五年期中票0982099付息,票面利率3.79%
  央行150亿元三年期央票1101047付息,票面利率3.89%
  农发行250亿元七年期固息金融债110411付息,票面利率4.59%
  邯郸城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180126付息,票面利率6.78%
  央行220亿元三年期央票1001055付息,票面利率2.68%
  广东高速公路公司20亿元15年期固息债1080073付息,票面利率4.68%
  上港集团(600018.SS)20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1082117付息,票面利率3.60%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国6月官方制造业PMI下滑至七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数
回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间.[ID:nSB1643028]
  --中国国务院副总理李克强强调,稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果,增加普通商品
住房供应,抑制投机投资性需求,更多吸引社会资金参与保障房建设,促进房地产市场长期平稳
健康发展.[ID:nSB1643150]
  --证监会相关负责人日前表示,新股发行节奏是市场自主判断和选择的结果,证监会不会
控制新股发行的节奏和数量.
  --中国证监会计划进一步放松对基金公司资产管理业务的管制,拟允许基金公司通过设立
专业子公司,开展专项资产管理业务.[ID:nSB1642644]

  --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI)               (5月-1.4%)
                     6月居民消费价格指数(CPI)             (5月3.0%)
  
    中国海关7/10公布6月进出口贸易数据                     (5月贸易顺差187亿美元)

    国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞/冉莹

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