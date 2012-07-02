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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初触及近两个月高点,受欧元区领导人达成协议鼓舞

路透首尔7月2日电---韩国韩元/美元KRW=周一早盘跳涨至近两个月盘中高点,此前欧元区领导人在上周五达成协议,将努力降低意大利和西班牙的借贷成本,同时帮助陷入困境的银行业者.

韩元/美元KRW=KFTC在0025GMT时报1,143.0,上周五本地市场收报1,145.4.韩元在今日盘初曾短暂触及1,140.0,为5月9日以来高点.

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