日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透北京7月2日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口 快讯的日程: 公布日期 经济指标 数据日期 7月 7/9 工业品价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/10 进出口贸易数据 6月 7/13 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/9 工业品价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 城镇固定资产投资 7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/10 进出口贸易数据 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/27 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/9 工业品价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 城镇固定资产投资 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/10 进出口贸易数据 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业品价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/18 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 城镇固定资产投资 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 城镇固定资产投资 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/10 进出口贸易数据 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 城镇固定资产投资 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/10 进出口贸易数据 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完) --整理 尹嫄婷 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN] 中国..........[ECI-DIARY-CDS] 已公布经济指标一览 美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN] 欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN] 中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN] 澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。