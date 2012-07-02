《中国经济焦点》官方与民间PMI双创七个月新低,稳增长政策仍需加力

* 6月官方与民间PMI双降至七个月新低

* 降幅较上月均明显收窄,初显"筑底"迹象

* 稳增长,宏观政策继续趋向宽松

* 结构调整+温和刺激=回升步伐缓慢

作者 张胜男/苏丹

路透北京7月2日电---作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.

不过可喜的是,6月PMI数据降幅收窄已初显经济"筑底"迹象.本轮经济下滑的深层次内生动因决定了回升步伐将非常缓慢,而决策层的温和刺激也显示出"慢药治顽疾"的用意.

"二季度经济能否探底成功,6月数据很关键,PMI数据已经降幅收窄了.随着政策进一步放松,外需逐步趋稳,三季度还是有所期待的."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称,5月的投资和房地产数据已经显露些许回升迹象.

中国官方发布的新闻稿亦称,结合历史数据来看,本月回落具有一定的季节性,每年6月份往往都会有所回落,今年回落幅度为历年中最低,显示经济趋稳的基础正在形成.

汇丰(HSBC)周一公布,6月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值续降至48.2,为七个月来最低,并已连续第八个月处在荣枯分水岭下方;上月终值为48.4.[ID:nSB1640882]而国家统计局周日公布的6月官方制造业PMICNPMIB=ECI亦降至七个月低点50.2.但降幅已较上月明显收窄,且高于跌破临界点的市场预期.[ID:nSB1642652]

此前由于中国宏观数据不佳,分析人士已将中国经济底部的预期自一季度后移至二季度,政府亦感受到经济寒意而重新明确了稳增长的政策重心,自5月以来,陆续出台了降息及扩大存贷款利率浮动区间、降低存款准备金率、启动重大投资项目、财政补贴家电汽车,放开民间投资门槛、规划战略新兴产业等举措.

中日韩三国制造业PMI数据均表现不佳,伦敦期铜周一回落.周一上午汇丰PMI公布后,中国股市沪综指.SSEC从盘中低位小幅反弹,对中国经济敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4则变动不大.

参看中国官方及汇丰PMI图表,请点选(r.reuters.com/sag29s)

**下半年回升,但步伐缓慢**

进入二季度,机构纷纷调降中国全年的GDP预期,同时冀望政策累积效应释放拉动下半年经济回暖.6月优于预期的官方PMI数据为此进一步提供信心.

分析师预计下月PMI将续走低,甚至有跌破荣枯分水岭的可能.因历史均值显示,7月份的PMI往往处于季节性低位,即较6月环比下滑.国泰君安首席宏观分析师姜超就称,因季节性因素,官方PMI本身7月可能还会有下降,甚至有可能到50以下.

但他亦表示,6月份可能是这轮经济的最低点,即今年的工业增速最低点在6月附近,GDP底部是二季度.因为如果把季节性因素去除掉的话,实际上6月官方PMI是有所回升的.

瑞银亦在最新报告中指出,官方PMI分项中的新订单与出口订单的反差显示内需是当前经济的驱动力.在当前政府推动基建投资、信贷加快扩张的作用下,内需抵消了外需的疲弱、支撑总需求回暖.

这一点也可以从汇丰PMI相对较差的表现中得到印证.相比统计局PMI,汇丰PMI样本更偏重于出口导向型的中小企业.

中国知名经济学家邱晓华在接受路透专访时预测,中国经济目前的下行有其必然性,二季度GDP增幅可能会破"八",但随着政策预调微调,如果欧债危机没有进一步恶化,中国三季度经济有望趋稳,四季度预计会加快回升,全年增速预计将在8.2-8.5%左右.[ID:nSB1638420]

不过,亦有机构保持谨慎.国金证券分析师汪毅在报告中称,虽然6月的PMI在短期政策的刺激下出现了一定的下滑放缓,但是这种持续性和幅度依然值得怀疑,对三季度经济的运行依然持谨慎的态度.

近期正值年中机构发布下半年策略报告的时候,大部分券商预计二季度中国经济增速将"破八",而三季度以后将有所回升.通胀将随经济一同回落,并为进一步稳增长的调控创造空间.

**政策继续趋向宽松,有望再降存准**

加大信贷投放和财政支出力度有望成为本轮经济回升的主要抓手,而中国政府也正在这两方面着力.未来降息和调降存款准备金率都将只是时间问题.

姜超就称,接下来货币政策实际宽松的力度不会变,包括降息和降准,预计下半年还有两次降准和一次降息.

"财政政策方面,过去的两年虽然名义上也是积极的财政政策,但财政支出的增速均低于财政收入的增速,今年已经改过来了,前者比后者高了10个(百分)点.我们相信这种趋势还会延续."他表示.

中国1-5月全国财政收入52,755亿元人民币,同比增长12.7%,同期全国财政支出41,169亿元,同比增长22.4%.[ID:nSB1600906]

中金周一亦发布报告称,随着通胀明显下降和自主增长动能短期内难以明显改善,预计货币政策将进一步放松,8月降息的可能性大.

为缓解半年末银行间市场的燃眉之急,上周中国央行公开市场共净投放1,980亿元,为连续第四周净投放,并在逾六周后首次进行逆回购操作.而本周亦有望继续逆回购,显示监管层认为当前资金面偏紧,为市场输血意味正浓,再次调降存准预期升温.[CN/MMTCN]

安信证券宏观分析师尤宏业则认为,降准有可能,但对实体经济的正面刺激效果说不好.本轮经济下滑不是受到外部冲击,而是自身结构不平衡所致,像90年代末期的经济调整一样,注定是个非常缓慢的过程.(完)