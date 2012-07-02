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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:58 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌向84美元,此前中国公布疲弱数据

路透首尔7月2日电---美国原油期货周一跌向每桶84美元,因中国数据疲软激起一些谨慎情绪.上日油价录得第四大单日涨幅,因欧盟(EU)领导人意外达成协议支撑该地区银行业.

0034 GMT时,美国原油期货CLc1下滑0.66美元,报每桶84.30美元.布兰特原油期货LCOc1亦下跌0.90美元,报每桶96.90美元.

上周五,布兰特原油期货上涨逾6美元,美国原油期货跳涨逾7美元,创自该合约推出以来以美元计算的第四大单日涨幅.

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