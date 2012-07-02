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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:13 BJT

〔中国政治〕前重庆市副市长王立军人大代表资格终止--新华

路透北京7月2日电---新华社周六报导援引全国人民代表大会常务委员会公告称,重庆市人民代表大会常务委员会日前接受王立军辞去第十一届全国人民代表大会代表职务.依照代表法的有关规定,王立军的代表资格终止.

今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.

此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关[ID:nSB8529120].(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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