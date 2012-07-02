〔中国金融〕外管局拟简化直接投资外汇管理,续推进资本项目可兑换--报载

路透上海7月2日电---中国资本项目可兑换进展连连.上海证券报周一报导称,外汇管理局拟简化对直接投资外汇业务的管理,以便利投资,推进资本项目可兑换.

"外汇局相关部门起草了简政放权通知以及配套的外汇局操作规程和银行操作指引,并已向分局以及相关银行征求意见,"上证报报导称,"以期进一步改进直接投资外汇管理方式,取消和调整部分直接投资外汇业务审核权限."

报导并指出,直接投资外汇业务管理的简化涉及取消直接投资项下外汇账户开立及入账核准、简化外商投资性公司境内再投资外汇管理、取消直接投资项下境内外汇划转核准等10个方面.

根据之前中央人民银行调查统计司课题组发布的报告,放松有真实交易背景的直接投资管制,是人民币账户开放短期的重要目标.

央行副行长胡晓炼周六明确表示,资本项目需要进一步开放和有序开放的领域,都可以在深圳前海区先行先试,包括人民币双向贷款以及设立股权投资母基金等.[ID:nSB1642642](完)