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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:04 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,此前中国公布疲弱数据

路透首尔7月2日电---布兰特原油期货周一下跌逾1美元,因为中国数据疲弱激起一些谨慎情绪,上交易日油价录得第四大单日涨幅,因为欧盟(EU)领导人意外达成协议支撑该地区银行业.

0045 GMT时,布兰特原油期货合约LCOc1下跌逾1美元,报每桶96.78美元.美国原油期货合约CLc1跌0.71美元,报每桶84.25美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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