西班牙4-0横扫意大利,欧洲杯再折桂

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅7月1日电---王者西班牙周日在欧洲杯决赛中4-0横扫意大利，成为第一支蝉联欧洲杯冠军的球队，同时跻身足坛历史最佳球队之列。

席尔瓦、阿尔巴、托雷斯和马塔分别建功，西班牙轻松击败意大利，后者在最后三十分钟内因球员受伤而换人名额已满，只能以10人苦苦支撑。

西班牙连续夺得2008年欧洲杯、2010年世界杯和2012年欧洲杯三项大赛冠军，成为第一支实现这一壮举的欧洲球队。

席尔瓦第14分钟接法布雷加斯传球，罕见地攻进一记头球，上半时结束前四分钟，左后卫阿尔巴接到哈维的精准传球，以一记漂亮攻门将比分改写为2-0。

在2008年欧洲杯决赛命中制胜一球的托雷斯在第84分钟将比分改写为3-0，之后第88分钟助攻替补出场的马塔轻松打进全场第四球。

4-0这一比分也是欧洲杯及世界杯决赛历史上最为悬殊的比分，托雷斯则成为第一位在两届欧洲杯决赛中进球的球员。

西班牙再度捧杯，也意味着主帅博斯克成为第二位率队捧得欧洲杯和世界杯的主帅，第一位取得这一佳绩的是德国人绍恩(Helmut Schoen)，后者分别在1972年和1974年率联邦德国队捧起欧洲杯和世界杯的冠军奖杯。（完）