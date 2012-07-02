《中国待发行主板新股一览表》--7月2日

路透北京7月2日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: --------------------------------------------------------------------------------------- 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 6月20日 太平洋石英股份 5,595 51,435 中信证券 6月20日 晶方科技 6,317 66,736 国信证券 5月21日 中材节能 不超过10,900 100,950 光大证券 5月18日 应流机电 10,667 ~ 国元证券 5月16日 纽威阀门 不超过 12,000 83,920 中信建投证券 5月11日 洛阳钼业 不超过 54,200 364,600 安信证券 5月 9日 贵人鸟股份 不超过 10,000 ~ 瑞银证券 5月 4日 中邮速递 不超过400,000 997,832 中信证券 5月 4日 新华龙钼业 6,336 52,544 安信证券 4月25日 渤海轮渡 不超过10,100 102,896 瑞信方正 4月20日 龙宇燃油 5,050 29,566 华泰联合证券 4月18日 隆鑫通用 8,000 115,000 中金公司 3月 2日 和邦股份 不超过10,000 117,580 华西证券 1月11日 一拖股份 不超过15,000 114,893 中信证券 2011年11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书. * 表示新增.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 尹嫄婷; 审校 乔艳红