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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:08 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--7月2日

路透北京7月2日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

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  审核通过日期        公司名称          发行量(万股)     募集资金拟使用量(万元)    保荐人
       6月20日        太平洋石英股份          5,595              51,435           中信证券
       6月20日        晶方科技                6,317              66,736           国信证券 
       5月21日        中材节能         不超过10,900             100,950           光大证券
       5月18日        应流机电               10,667                   ~           国元证券 
       5月16日        纽威阀门        不超过 12,000              83,920        中信建投证券
       5月11日        洛阳钼业        不超过 54,200             364,600           安信证券   
       5月 9日       贵人鸟股份       不超过 10,000                   ~           瑞银证券
       5月 4日        中邮速递        不超过400,000             997,832           中信证券
       5月 4日       新华龙钼业               6,336              52,544           安信证券
       4月25日        渤海轮渡         不超过10,100             102,896           瑞信方正
       4月20日        龙宇燃油                5,050              29,566         华泰联合证券     
       4月18日        隆鑫通用                8,000             115,000           中金公司                   
       3月 2日        和邦股份         不超过10,000             117,580           华西证券
       1月11日        一拖股份         不超过15,000             114,893           中信证券
         
 2011年11月25日       乔丹体育               11,250             106,424           中银国际
        8月29日       陕煤股份        不超过200,000           1,725,100           中金公司
                                                                                  中银国际                                                                             
  注: 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
      * 表示新增.(完)

  欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

  --整理 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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