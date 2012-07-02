伦敦奥运专用车道令市民怨声载道

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Avril Ormsby
路透伦敦7月2日电---当伦敦市民周一醒来时，他们会看到奥运会对他们日常生活的最新影响，可能也是最让他们烦恼的情况。
当人们还在梦乡中时，工作人员将标志性的奥运五环粉刷在了伦敦的某些街道上，并禁止司机在7月27日-8月12日期间驶入这些区域。
这些专用车道在奥运会前两天才会启动，但它们将成为伦敦市民出行的最大烦恼之一。
对于习惯于在伦敦拥挤狭窄街道缓慢前行的司机，他们现在却要眼睁睁地看着运动员、官员、赞助商和媒体在特别划出的车道内自由出入。
45岁的市民Steve Dixon表示："我认为，期望伦敦封锁道路和封闭一些区域是不合理的，人们还是要绕道。"
这场公共空间之战很可能变得愈发尖锐，一些出租车司机已经威胁要罢工。
"我觉得这将是一场梦魇，我无法四处揽客，因为道路将被封闭。"45岁的出租车司机Scott Rawlings说："没人愿意坐在寸步难行的出租车里。"
伦敦公共交通管理部门——伦敦交通管理局(TfL)也意识到潜在出现的交通困局，并希望驾车人能放下汽车，骑自行车或步行。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。