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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:09 BJT

《汇市简讯》美元/韩元守住1,140,韩国PMI跌破50

0054GMT * 美元/韩元早盘仍在1,140上方受到支撑 * 亚洲市场对风险交易的热情很快消退 * 国内数据好坏不一--出口远强于预期,但PMI跌破50 * 美元/韩元最高升至1,143.8--若突破1,145可能引发出口商的卖兴 * 韩国股市综合股价指数削减最初录得的0.65%涨幅--最新报上涨0.1% --编译 郑茵; 审校 张涛

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