〔中国债市动态〕现券早盘收益率维稳,对逆回购可能续进行反应平淡

路透上海7月2日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率维稳.为对冲短期流动性紧张,央行公开市场一级交易商今日可申报七天及14天期逆回购需求.不过,资金面反应相对平淡,现券买盘亦较弱,收益率变动不大.

分析人士表示,半年末金融机构揽存,令其在7月5日存款准备金例行缴款中承受重压,央行亦续出手逆回购为市场纾困.此外,上一次央行提供的14天期逆回购利率为4.15%,也成为资金利率的底线,投资者聚焦明日逆回购利率定位.

"(整体收益率)和上周五差不多,买盘弱,资金面不允许,没有太宽松."华北一银行交易员表示.

汇丰、官方PMI双双创出七个月新低,北京一银行交易员认为,经济增长疲态已成共识,PMI基本符合预期,并未能激励买盘.下半年,伴随经济基本面的触底回升,现券趋势性机会逐步减少.排除超预期的经济面变化,市场恐怕只能有一些小的波段性机会.

此外,他指出,前期机构收益普遍不错,为保护胜利果实,下半年投资者不会过于激进.

汇丰(HSBC)周一公布,6月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值续降至48.2,为七个月来最低,但略高于一周前发布的初值48.1.周日公布的中国6月官方制造业PMI下滑至七个月低点.[ID:nSB1579980][ID:nSB1643028]

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘总体变化不大,基本围绕上日加权价格成交.因在对半年末存款余额进行准备金补缴压力下,央行公开市场本周开放申报七天及14天逆回购需求,助稳市场信心.[CN/CN]

北京时间11:38,剩余期限约9.65年的固息国债120004最新双边报价收益率为CN120004=CFXM为3.3340/3.3000%,上日末笔为3.3250/3.3150%;剩余期限约0.43年的央行票据1101094最新双边报价收益率为CN1101094=CFXM为2.6501/2.6200%,上日尾盘报在2.6499/2.6250%.(完)