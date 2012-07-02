〔中国债市〕人民币利率互换稳中略涨,欧盟达成协议提振风险偏好

路透上海7月2日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周一稳中略涨,交易偏清淡.欧盟达成协议,提振市场风险偏好情绪.虽有央行逆回购助力,但机构对短期资金走向仍谨慎,两者共同作用助推IRS报价略微向上.

分析人士表示,资金面将迎来本周四存款准备金例行缴款的考验.由于6月揽存现象,机构准备金补缴压力大.逆回购能满足短期需求,却难令市场资金利率明显下行.如果不调降存准率,资金面预期并不乐观.而国内官方及汇丰6月PMI数据基本符合预期,对市场影响有限.

"波动不大但有往上(倾向),主要是周末欧美整个风险资产大涨的原因,还有资金面预期没有特别乐观."北京一银行交易员指出.

欧洲领袖上周五达成的协议令市场信心大振.欧元区领袖同意明年起准许欧元区援助基金直接金援银行,以及干预债市以支援受创的成员国.[ID:nSB1642760]

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周一总体变化不大,基本围绕上日加权价格成交.因在对半年末存款余额进行准备金补缴压力下,央行公开市场本周开放申报七天及14天逆回购需求,助稳市场信心.[CN/CN]

作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低,彰显中国经

济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.[ID:nSB1644184]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.7445/2.8645 2.5769/2.6657 2.6514/2.7471 2.8010/2.8971 2.8322/3.0650

上周五 2.7300/2.8500 2.5383/2.6300 2.6000/2.6967 2.7433/2.8367 2.8000/3.0280

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变动 +0.0145/+0.0145 +0.0386/+0.0357 +0.0514/+0.0504 +0.0577/+0.0604 +0.0322/+0.0370

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)