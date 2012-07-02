〔国际油市〕OPEC产量6月略有下滑,伊朗出口大幅下降

路透伦敦6月29日电---周五的路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)6月原油产量下滑,因西方制裁伊朗导致其供应量降至逾二十年来最低,而伊拉克取代该国成为OPEC第二大产油国.

OPEC 6月产量仍接近2008年以来的高点,因沙特阿拉伯、伊拉克和利比亚产量提高,弥补了伊朗减少的产出.

调查发现,OPEC日均产量6月底时达到3,163万桶,低于5月修正后的3,170万桶.

6月产量仅略低于四年来的高点.OPEC 4月日产量为3,175万桶,为2008年9月来最高.

伊朗6月日均产量为295万桶,减少18万桶.据美国能源资料协会(EIA)数据,这也是伊朗自1989年触及每日281万桶后的最低.

安哥拉出口因装运计划影响而减少.装船计划显示,安哥拉7月供应量将进一步下滑,将在8月反弹.

调查并显示,沙特日产量增长10万桶,达到数十年来高点1,010万桶.

伊拉克产量也上升,取代伊朗成为OPEC第二大产油国.据EIA数据,这种情况为1989年来首次出现.(完)