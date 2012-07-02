〔国际油市〕OPEC产量6月略有下滑,伊朗出口大幅下降

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透伦敦6月29日电---周五的路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)6月原油产量下滑,因西方制裁伊朗导致其供应量降至逾二十年来最低,而伊拉克取代该国成为OPEC第二大产油国.
OPEC 6月产量仍接近2008年以来的高点,因沙特阿拉伯、伊拉克和利比亚产量提高,弥补了伊朗减少的产出.
调查发现,OPEC日均产量6月底时达到3,163万桶,低于5月修正后的3,170万桶.
6月产量仅略低于四年来的高点.OPEC 4月日产量为3,175万桶,为2008年9月来最高.
伊朗6月日均产量为295万桶,减少18万桶.据美国能源资料协会(EIA)数据,这也是伊朗自1989年触及每日281万桶后的最低.
安哥拉出口因装运计划影响而减少.装船计划显示,安哥拉7月供应量将进一步下滑,将在8月反弹.
调查并显示,沙特日产量增长10万桶,达到数十年来高点1,010万桶.
伊拉克产量也上升,取代伊朗成为OPEC第二大产油国.据EIA数据,这种情况为1989年来首次出现.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。