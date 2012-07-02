〔路透调查〕日本公债多空动向指标继续下滑,降至有记录以来最低

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透东京7月2日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气连续第三周恶化,人气调查指数降至该调查2011年6月开始以来的最低水平.
固定收益避险资产吸引力大幅减退,因欧元区领导人上五达成协议,明年起准许欧元区援助基金直接金援银行,以及干预债市以支援受创的成员国.各国领袖亦承诺建立针对欧元区银行的单一银行监管机构.[ID:nSB1642760]
在周二2.3万亿(兆)日圆(290亿美元)的10年期公债标售前,预计公债将遭遇卖压.
日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前调查的负11下挫至负61.
对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率(殖利率)的预估中值为0.850%,较上周五收盘水准0.835%高1.5个基点.
这次在线调查访问了主要机构的102名日本债市人士,有56人给出了回覆,回覆率为54.9%,调查时间为周五下午至周日2300GMT.有25个回覆是来自银行,养老和投资基金以及保险公司等长期投资大户.
调查发现,有66.1%的受访者预计收益率本周将上涨,前次调查为32.6%.仅有5.4%的受访者预计收益率本周将下跌,前次调查为21.7%.
10年期公债收益率周一早盘上涨0.5个基点至0.840%,远离6月4日触及的九年新低0.790%.
9月10年期日债期货合约2JGBv1下滑0.06点报143.63.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
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2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。