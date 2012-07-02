〔企业并购〕百威英博201亿美元买断墨西哥最大啤酒商Modelo余下股份

路透布鲁塞尔6月29日电---全球最大啤酒商--百威英博啤酒集团正以201亿美元收购墨西哥同业Grupo Modelo.该交易将助其获取拉美第二大经济体墨西哥的市场主导地位,并将美国最热销的进口啤酒品牌Corona收入麾下.

这是20多年来海外公司对墨西哥企业规模最大的收购案,同时也展现出全球啤酒商进军发展中市场的迫切愿望.

百威英博(ABI.BR)周五宣布,已与控股ModeloGMODELOC.MX的家族达成协议,将收购后者剩余半数股份,以提高自己在年增长约3%的墨西哥啤酒市场的份额.

成立于1925年的ModeloGMODELOC.MX是墨西哥最大啤酒商,市占率超过50%,与Heineken(喜力)(HEIN.AS)FEMSA Cerveza在这个全球获利能力第四高的啤酒市场上平分天下.

百威英博预计,四年后该交易可节省每年至少6亿美元成本,高于多数分析师的预期,此外还有一次性的5亿美元现金流收益.

并购完成后,百威英博啤酒年产量可达到4亿百升(106亿美制加仑)左右,比排名全球第二的SABMiller多75%,营收估计可达470亿美元,新纳入的Corona Extra, Modelo Especial和Victoria料可带来170亿美元品牌价值.