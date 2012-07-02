〔企业并购〕百威英博201亿美元买断墨西哥最大啤酒商Modelo余下股份

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透布鲁塞尔6月29日电---全球最大啤酒商--百威英博啤酒集团正以201亿美元收购墨西哥同业Grupo Modelo.该交易将助其获取拉美第二大经济体墨西哥的市场主导地位,并将美国最热销的进口啤酒品牌Corona收入麾下.
这是20多年来海外公司对墨西哥企业规模最大的收购案,同时也展现出全球啤酒商进军发展中市场的迫切愿望.
百威英博(ABI.BR)周五宣布,已与控股ModeloGMODELOC.MX的家族达成协议,将收购后者剩余半数股份,以提高自己在年增长约3%的墨西哥啤酒市场的份额.
成立于1925年的ModeloGMODELOC.MX是墨西哥最大啤酒商,市占率超过50%,与Heineken(喜力)(HEIN.AS)FEMSA Cerveza在这个全球获利能力第四高的啤酒市场上平分天下.
百威英博预计,四年后该交易可节省每年至少6亿美元成本,高于多数分析师的预期,此外还有一次性的5亿美元现金流收益.
并购完成后,百威英博啤酒年产量可达到4亿百升(106亿美制加仑)左右,比排名全球第二的SABMiller多75%,营收估计可达470亿美元,新纳入的Corona Extra, Modelo Especial和Victoria料可带来170亿美元品牌价值.
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。