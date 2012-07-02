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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 07:21 BJT

《汇市简讯》澳元/美元守稳,因欧元/澳元遭抛而获得支撑

2305GMT * 澳元/美元周一收盘较上周五持平,尽管全球PMI数据疲弱 * 有关欧元/澳元出现大量卖盘的消息令澳元获得全面支撑 * 今日若收在100日均线1.0265上方,将上看1.0365/70 * 昨日低点1.0212存在支撑 * 0430GMT澳洲央行利率决策将是与澳元有关的关键事件 * 市场预期央行将"维持利率不变",但仍将保持温和倾向 --编译 郑茵; 审校 张涛

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