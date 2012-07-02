〔中国房地产〕上半年土地出让金收入明显降低,土地成交量增长乏力--中指院

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透北京7月2日电---中国指数研究院最新报告显示,今年上半年土地出让金收入明显降低,土地成交量也增长乏力,其中北京和上海两地成交量明显下滑.
报告称,上半年全国300城市土地出让金总额6,525.98亿元,较去年同期下降38%.其中,上海丢失蝉联的冠军宝座,出让金总额仅占去年同期四成,为184.2亿元人民币;而北京今年更是无缘前十,出让金总额144.88亿元,较去年同期降55.65%.
不过,重庆以出让金总额379.42亿元位居榜首,同比上涨20.6%,南通、常州等三线城市亦也跻身前十.
土地成交量方面,上半年40个大中城市中仅有9个城市的成交量高于去年同期,其中北京和上海土地成交量均明显下滑,一线城市仅广州高于去年.
今年上半年北京共成交土地298.61万平方米,同比减少57%;上海共成交土地846.87万平方米,同比减少22%.广州成交量则较去年同期增加13%.
而成交量涨幅较大的城市包括海口、乌鲁木齐、西安等.其中天津位于榜首,较去年同期增长28%.
同时,与10年、11年上半年相比,今年上半年全国住宅用地成交总价排行榜黯然失色,20亿元以上的地块仅有5宗,今年上榜地块多数为底价成交.报告指出,今年总价排行榜地块楼面价水平相对较低,多数集中在3,000-6,000元/平方米之间.
而在40个大中城市住宅用地楼面均价排行榜上,杭州以8,111元/平方米的均价位于榜单首位,同比上涨58%,北京跻身前三,楼面均价5841元/平方米,较去年同期上涨42%.不过因上海主推动迁安置房,其楼面均价2874元/平方米,同比下跌42%.
报告认为,这些住宅用地楼面均价上涨的城市,主要是受推出地块区位影响,地方政府为了缓解持续冷清的住宅用地市场,推出不少位于主城区的优质宅地,拉高整体成交均价.
"相对而言,这些城市中多数住宅用地成交量下滑幅度很大,量少质优是大中城市住宅用地市场的普遍现象."报告称.
中国房地产调控继续显效,5月房价连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,带动销售显现回暖迹象.业内人士认为,未来房价深调不可能,但反弹空间亦有限,开发商料仍以"保量"为主,不敢贸然涨价.[ID:nSB1615512] (完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。