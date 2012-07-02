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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 09:45 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌1美元,受中国工厂数据不佳拖累

路透新加坡7月2日电---美国原油期货周一下跌1美元,因之前公布的经济数据显示中国6月工厂活动进一步放缓,引发市场谨慎情绪.

美国原油期货CLc1下跌1.01美元至每桶83.95美元.布兰特原油期货LCOc1跌1.29美元至96.51美元.

浏览中国6月官方制造业PMI报导,请点选[ID:nSB1643028](完)

--编译 侯向明;审校 沈以文

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