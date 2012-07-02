〔中国公开市场〕一级交易商今日仅可申报七天和14天期逆回购--业内人士

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透上海7月2日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅可申报七天和14天期两种逆回购需求.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.
中国央行公开市场上周已两次启动逆回购操作,缓解了半年末银行间市场的燃眉之急,为逾六周后首度启动逆回购,上周共净投放1,980亿元人民币,为连续第四周净投放.其中300亿元14天期逆回购,中标利率4.15%;950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.[ID:nSB1637178]
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 乔艳红
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2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。