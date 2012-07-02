〔中国公开市场〕一级交易商今日仅可申报七天和14天期逆回购--业内人士

路透上海7月2日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅可申报七天和14天期两种逆回购需求.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

中国央行公开市场上周已两次启动逆回购操作,缓解了半年末银行间市场的燃眉之急,为逾六周后首度启动逆回购,上周共净投放1,980亿元人民币,为连续第四周净投放.其中300亿元14天期逆回购,中标利率4.15%;950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.[ID:nSB1637178]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)