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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆走势追随美元/日圆,等候欧洲开盘

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* 欧元/美元市场人士大多离场观望,等候欧洲开盘判断方向

* 周五市场受风险偏好推动上涨后,人气大为好转,但股市上档受限

* 欧元/日圆随美元/日圆走势来回波动,介于100.70-101.29区间内

* 市况清淡

* 技术支撑位见于一幕均衡云区转换线切入位99.96

* 周五高位101.40料有强劲阻力,向上设有卖单

* 一目均衡云区底部今日在102.29切入,到7月18日料降至98.99.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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