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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 10:02 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆跌落稍早高位82.00,但市场仍偏向上涨

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* 澳元/日圆稍早一度高见82.00,日本央行短观调查公布后与美元/日圆一道走低

* 上涨倾向仍在,多数预计上档将迎来更多次测试

* 主要阻力位在82.74-76的一目均衡云区顶部和100日移动均线切入位

* 82.00上方有一些止损单,但82.80上方更多,83.00上方亦见止损

* 支撑位在200日移动均线切入位80.86

* 一目均衡云区转换线切入位80.64构成更多支撑.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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