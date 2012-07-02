〔标题新闻〕法国财长称政府将降低今明两年经济成长预估,因经济环境恶化--报载

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解

路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)