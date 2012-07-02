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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 10:38 BJT

〔韩国金融〕明年发债规模料较今年小幅缩减--企划财政部官员

路透首尔7月2日电---韩国企划财政部一名官员周一表示,企划财政部计画明年标售至少73兆(万亿)韩元(637.4亿美元)公债,低于今年发债目标79.8兆韩元.

有鉴于政府目标是在明年恢复财政盈余,上述发债规模缩减幅度要小于许多市场人士的预期.

该官员称,企划财政部今年稍后才会敲定确切的发债金额.(完)

--编译 王冠中;审校 隋芬

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