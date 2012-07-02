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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 10:47 BJT

〔日本基金〕日本公共基金GPIF选择六家公司管理其新兴市场股票投资

路透东京7月2日电---全球最大的公共退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)于周一表示,其已选择了六家资产管理公司,以积极管理其新兴市场股票投资.

这将是该基金首次投资新兴市场.

GPIF选择了INVESCO(IVZ.N),野村资产管理公司, Nomura Funds Research and Technologies,瑞穗资产管理(Mizuho Asset Management),三井住友资产管理公司以及Lazard资产管理(LAZ.N).该基金资产总额达108.1万亿(兆)日圆(1.35万亿美元).(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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