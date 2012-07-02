联合国发布朝鲜违反制裁的报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国6月29日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国周五发布了关于朝鲜的报告，称独立专家组正在调查有关朝鲜可能与叙利亚和缅甸进行军火交易的报告。据称，因为中国的反对，报告发布时间延迟了一个多月。

该报告称，朝鲜“继续无视（联合国制裁）决议中的措施”。专家组上个月向联合国安理会朝鲜制裁委员会提交了该总长74页的报告。

联合国专家委员会的制裁报告非常敏感。该报告称中国是朝鲜非法武器交易的中转站。联合国外交官对路透表示，中国过去曾阻止安理会发布此类报告。

去年的报告没能对外发布，不过路透看到了这份报告并进行了报导。本周还发布了一份关于伊朗的类似专家组报告，尽管也曾担心俄罗斯会加以阻挠。

“中国最终同意发布这份报告。我们很高兴公众能对其进行研究和分析。”安理会一名外交官对路透表示。

报告称，朝鲜继续蔑视联合国制裁，尽管专家组并未接到“涉及核材料以及其他与（大规模杀伤性武器）相关或弹道导弹等违规行为”的报告。（完）