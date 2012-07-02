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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 10:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在汇丰中国PMI终值公布后几无变动

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* 汇丰中国6月采购经理人指数(PMI)终值为48.2,初值为48.1 [ID:nSB1579980]

* 汇丰6月PMI新出口订单指数降至45.8,为2009年3月来最低

* 澳元/美元小跌至1.0215,支撑位在1.0190/1.0200.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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