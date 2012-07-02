〔中国货币市场〕主要回购利率早盘波动不大,逆回购报需求略稳信心

路透上海7月2日电---中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘总体变化不大,基本围绕上日加权价格成交.因在对半年末存款余额进行准备金补缴压力下,央行公开市场本周开放申报七天及14天逆回购需求,助稳市场信心.

交易员并指出,银行半年末冲存款应该较为明显,因此5日前准备金调整补缴压力预计不轻.虽然逆回购可向市场释放资金,但还需关注具体规模和银行的补缴情况.

华南一银行交易员称,早盘"一开始跨七天的资金比较少,但央行逆回购的消息出来后,就好点了."

她并表示,目前主要大型银行都在出钱,在现有成交水平上,借入资金难度还不算大.另外,虽然5号各银行可能补缴较大规模准备金,将持续压制资金面,不过本周央行公开市场操作已提前释放宽松信号,因此预计回购利率或不致有太大涨幅.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅可申报七天和14天期两种逆回购需求.而上周的情况是,周一例行申报还仅有正回购,不过随后进行的操作,变成了逆回购.两周对比下来,有交易员认为,央行对本周资金面可能紧张已有充分预期,因此可能会有针对性的进行缓解.

不过华北一银行交易员对5日前的资金面仍表示担忧.因本周将进行的逆回购规模及各银行需补缴的准备金规模尚不清楚,近日回购利率走势仍有较大不确定性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6124 3.6099 +0.25 786.65

七天CN7DRP=CFXS 4.1537 4.1388 +1.49 84.44

14天CN14DRP=CFXS 4.6131 4.6895 -7.64 7.48

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.6113 3.6468 -3.55 59.45

七天CHICNY7D=CFXS 4.2022 4.1553 +4.69 10.80

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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