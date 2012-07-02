《热点透视》欧元区主权债计划或许真能奏效,但关键在于细节设计

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 梁睿雪

路透伦敦6月29日电---或许,西班牙和意大利其实并非大到救不了.为压低融资成本而推出的最新方案或许真会奏效--但这全有赖于细节设计,而细节仍是模糊不清.

欧元区协议声明并未讲清楚究竟资金会用于在次级市场购买公债,还是用于初级市场融资.在次级市场买债将是一个烂构想,因为现有债权人趁机离场,救援基金的有限火力可能会迅速耗尽.直接向政府提供资金的作法反而比较好.

假设采用初级市场融资的方法,与先前纾困案的关键差异在于,西班牙和意大利将设法也从民间债权人取得部分融资.如此一来,金额或许就凑得起来了.

根据花旗集团资料,西班牙和意大利共需约6,000亿欧元才能撑到2013年底.欧洲救援基金协助西班牙银行业资本重组后,所剩火力将为4,000亿欧元.假设他们还需为其它国家保留一些弹药,能用在西班牙和意大利身上的资金规模可能是3,000亿欧元.那么民间投资者就必须扛下其余的3,000亿欧元.

由于现在买进二线国家债券的国际投资者为数不多,这个担子将落在本国国内投资者肩上.不过未来18个月,他们会从公债赎回中得到约2,500亿欧元.因此要说服他们转仓买进新债,或许不会太困难.

欧元区还需要找到正确的干预工具.如果民间投资者仍要求高收益率(殖利率)的话,那么光在标售时购买公债,是无法降低融资成本的.因此比较好的方法可能是直接向政府提供贷款.

稳定公债市场的作法也有可能招致评级调降的风险.西班牙和意大利可能并不想动用这些机制,因为若要动用,他们将必须以谅解备忘录更加明确改革承诺.此外,这种"简易版纾困"结束之后,会发生什么变化仍有疑问.除非这场危机结束,否则债务重组的威胁可能仍然存在.考虑到这种种不确定性,也难怪市场并未欢呼雀跃了.(完)