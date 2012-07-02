〔中国数据〕6月汇丰制造业PMI降至七个月新低,通胀回落宽松政策可期(更新版)

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* 汇丰6月中国制造业PMI终值降至48.2,为七个月来新低

* 预计未来几月将出台更多放松政策

* 新订单续降,出口订单跌至逾三年低点

* 数据公布后,市场变动不大

路透北京7月2日电---汇丰6月中国制造业PMI终值降至七个月来最低,并连续第八个月处于荣枯分水岭下方,显示在内外需不振之时,经济增速料还会进一步下滑.不过鉴于通胀已进入下行通道,未来存在进一步放宽政策的空间.

Markit周一提供的新闻稿显示,6月汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)降至48.2,上月终值为48.4.不过数据略高于初值的48.1.其制造业PMI二季度均值则创下2009年一季度以来最低.

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌认为,经济增长和就业问题值得关注,"鉴于外需走软,而国内需求在政策放松后也尚未出现明显改善,经济增速可能还会进一步下滑,就业市场将因此承压."

不过他同时指出,"随着通胀水平大幅下降,中国政府在防止硬着陆上仍有作为,也有不少政策可以利用.我们预计未来数月将出台更多决定性的宽松措施."

据新闻稿,6月制造业运行放缓主要受累于需求疲软,尤其是北美和欧洲市场的需求不振,月内新订单总量与新出口订单皆加速收缩,其中新出口订单指数降至45.8,为2009年3月来最低.

中国外贸今年前四个月表现不佳,进出口同比增幅一度降至个位数,但5月出现转机,进出口规模双双创月度历史新高.商务部此前亦表示,目前中国外贸增长正逐步朝着更好的方向发展,预计全年进出口总额10%左右的目标可以实现.

此外,就业指数连续第四个月维持50下方,显示用工数量趋降,厂商压缩用工,一定程度上反映业内产能过剩,积压工作量也因此略有减少.

**通胀下行,宽松政策可期**

随着中国通胀进入下行通道,制造业平均成本大幅下降,厂商业相应降低产品出厂价格,物价压力相应缓解,也为进一步放松政策留下空间.

新闻稿显示,制造业投入价格指数降至逾三年来最低,一定程度上反映原油和多项大宗商品的国际市场价格出现回落;出厂价格则降至42个月来最低,部分厂商表示,竞争压力激烈也是导致最近降价的原因.

中国自5月来已开始加大放松政策的力度,出台一系列稳增长政策措施,央行则在6月三年半来首度降息,距离其在4月数据出炉后宣布下调存款准备金率尚不足一个月,昭显中国力挽经济下滑、激发实体经济活力的政策信号.[ID:nSB1595064]

周日公布的中国6月官方制造业PMI亦下滑至七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间. [ID:nSB1643028]

数据公布后,中国股市沪综指.SSEC从盘中低位小幅反弹,对中国经济敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4变动不大.

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)