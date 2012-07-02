伊朗称若遭以色列袭击,将使其从地球上消失

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月1日电(记者 Yeganeh Torbati)---伊朗周日宣布将进行导弹测试，并威胁称，如果以色列胆敢袭击伊朗，伊朗会让它“从地球上消失”。
欧盟今年早些时候制定了对伊朗的最新制裁，主要在7月1日（周日）生效。
新制裁旨在打击伊朗经济，迫使其停止核活动。路透最近数月的报导显示，制裁已对伊朗经济造成巨大影响。
以色列表示，如果外交手段无法迫使伊朗放弃核计划，以色列便可能袭击伊朗。美国也表示，军事手段也将作为迫不得已的备选之一，但美国官员多次鼓励以色列耐心一些，等待制裁生效。
华府表示，欧盟的伊朗石油禁令或迫使伊朗在下一轮的核会谈中让步。与伊朗的下一轮会谈将在伊斯坦布尔举行。
伊朗革命卫队哈吉扎德上将(Amir-Ali Hajizadeh)宣布接下来一周伊朗将进行为期三天的导弹测试，称这一举动应被视为“伊朗伊斯兰共和国决心挺身抵抗……欺凌，并将果断且强力回应任何可能邪恶行为”的信号。
根据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社(IRNA)的报导，哈吉扎德表示，以色列对伊朗的任何袭击都将得到坚决回应：“如果他们采取任何行动，将给予我们使其从地球上消失的理由。”
哈吉扎德称伊朗导弹测试将袭击模拟空军基地，并表示，伊朗打击海湾地区美军基地的能力，能在美国为以色列提供支持时保护伊朗。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。