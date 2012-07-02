伊朗称若遭以色列袭击,将使其从地球上消失

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月1日电(记者 Yeganeh Torbati)---伊朗周日宣布将进行导弹测试，并威胁称，如果以色列胆敢袭击伊朗，伊朗会让它“从地球上消失”。

欧盟今年早些时候制定了对伊朗的最新制裁，主要在7月1日（周日）生效。

新制裁旨在打击伊朗经济，迫使其停止核活动。路透最近数月的报导显示，制裁已对伊朗经济造成巨大影响。

以色列表示，如果外交手段无法迫使伊朗放弃核计划，以色列便可能袭击伊朗。美国也表示，军事手段也将作为迫不得已的备选之一，但美国官员多次鼓励以色列耐心一些，等待制裁生效。

华府表示，欧盟的伊朗石油禁令或迫使伊朗在下一轮的核会谈中让步。与伊朗的下一轮会谈将在伊斯坦布尔举行。

伊朗革命卫队哈吉扎德上将(Amir-Ali Hajizadeh)宣布接下来一周伊朗将进行为期三天的导弹测试，称这一举动应被视为“伊朗伊斯兰共和国决心挺身抵抗……欺凌，并将果断且强力回应任何可能邪恶行为”的信号。

根据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社(IRNA)的报导，哈吉扎德表示，以色列对伊朗的任何袭击都将得到坚决回应：“如果他们采取任何行动，将给予我们使其从地球上消失的理由。”

哈吉扎德称伊朗导弹测试将袭击模拟空军基地，并表示，伊朗打击海湾地区美军基地的能力，能在美国为以色列提供支持时保护伊朗。（完）