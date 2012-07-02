〔表格〕韩国6月出口较上年同期增长1.3%,贸易顺差为50亿美元

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透首尔7月1日电---韩国知识经济部周日公布的数据显示:
* 韩国6月贸易顺差初值为50亿美元,5月修正后为顺差23亿美元
* 韩国6月出口较上年同期增长1.3%,进口较上年同期减少5.4%;路透调查预估分别为增长0.5%和减少1.5%.
以下为数据细节:
6月 *5月
贸易收支(10亿美元) +5.0 +2.3
出口(10亿美元) 47.4 47.1
(同比增长%) +1.3 -0.6
进口(10亿美元) 42.4 44.8
(同比增长%) -5.4 -1.1
* 修正值.
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--编译 隋芬;审校 程琳
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。