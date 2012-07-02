版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 11:00 BJT

〔表格〕韩国6月出口较上年同期增长1.3%,贸易顺差为50亿美元

路透首尔7月1日电---韩国知识经济部周日公布的数据显示:

* 韩国6月贸易顺差初值为50亿美元,5月修正后为顺差23亿美元

* 韩国6月出口较上年同期增长1.3%,进口较上年同期减少5.4%;路透调查预估分别为增长0.5%和减少1.5%.

以下为数据细节:

6月 *5月

贸易收支(10亿美元) +5.0 +2.3

出口(10亿美元) 47.4 47.1

(同比增长%) +1.3 -0.6

进口(10亿美元) 42.4 44.8

(同比增长%) -5.4 -1.1

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 隋芬;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐