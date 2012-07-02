〔中国公开市场〕补缴存准等因素压制资金面,本周逆回购或继续驰援输血(更新版)

(新增更多评论)

路透上海7月2日电---虽然半年考核关键时点已过,但适逢存款类机构将例行清算补缴存款准备金,加之此前的公开市场逆回购操作也会陆续到期等因素压制,银行间市场的流动性前景尚不乐观.为缓解市场压力,中国人民银行今日继续向公开市场一级交易商询问逆回购需求.

业内人士周一稍早透露,一级交易商今日仅可申报七天和14天期两种逆回购需求.上周央行公开市场时隔逾六周后已再度启动了逆回购.

"因为大家习惯在季末冲存款量,这周5号(周四)例行补缴(存款准备金),肯定是要多缴的,几家大银行也要分红,加上逆回购到期,据说总资金需求在6,000-7,000亿元人民币呢."北京一券商交易员称.

中国央行公开市场上周二与周四均进行了逆回购操作,缓解了半年末银行间市场的燃眉之急.上周共净投放1,980亿元人民币,为连续第四周净投放.其中上周四招标的300亿元14天期逆回购,中标利率4.15%;上周二招标的950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.[ID:nSB1637178]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.本月5日,因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核,机构补缴准备金将较多.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)