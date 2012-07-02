〔投行观点〕中国PMI续降显示经济仍有下行风险,7月或再下调存准--摩根大通

路透北京7月2日电---中国6月官方制造业PMI连续第二个月回落,对此摩根大通周一发布报告称,近期中国经济仍面临下行风险,且内需疲弱为主要问题.预计三季度还将有一次降息及两次存准率下调.

不过,报告也指出,相较前月的明显放缓态势,6月份的多数指标降幅已趋稳,中国二季度经济正处于软着陆轨道.

"产出、新订单、新出口订单指数进一步下滑反映出,近期中国经济仍面临下行风险.而产出指数相对高于新订单指数,且产成品库存维持高位,则显示出目前经济环境的一个主要问题是内需疲弱",报告分析指出.

内需下滑主要是由于政府致力于解决经济不平衡,并主要通过收紧楼市和产能过剩领域来实现.这些措施虽利于中国的长期增长,但则在近期拖累了经济增长.而外部需求疲弱则是由于欧元区主权债务危机持续,美国经济虽在发达国家中表现较强,但近几周亦表现出下行风险.

同时,在政策方面,报告认为,政策放松将趋向温和及有选择性.其中财政方面的重点是加速出台支持增长的财政措施(例如:基础建设投资、减税及刺激消费);货币政策方面,预计三季度还将有一次降息及两次存款准备金率下调,且下一次政策动作很可能是于7月下调存准50个基点.

"减税将扮演更加重要的角色.我们认为,在当前的经济环境下,减税是有效的政策工具,亦可长期帮助经济结构转型",摩根大通表示.

昨日数据显示,中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.2的七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间.[ID:nSB1642652]

而今日公布的以小企业为主要样本的汇丰(HSBC)中国6月制造业PMI亦续降至七个月来最低,并连续第八个月处于荣枯分水岭下方,显示在内外需不振之时,经济增速料还会进一步下滑.[ID:nSB1643816](完)