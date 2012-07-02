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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 11:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲盘小跌,1.5785是关键阻力

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* 英镑/美元今日在亚洲早盘受获利了结主导,跌0.3%

* 油价跌1.4%,铜价跌0.95%,股市小涨

* 欧元带动英镑走低,欧元/英镑跌10个大点

* 伦敦早盘低点1.5575和纽约市场高位1.5718料为初步支撑位和阻力位

* 6月高位1.5785本周极其脆弱,因美元多头受到挤压

* 预计美元全线走势将带动英镑走势,直到伦敦开盘.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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