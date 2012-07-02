(重发)〔中国房地产〕6月百城住宅均价环比结束九连降,北京涨幅居前--中指院

(重发以修改措辞)

路透北京7月2日电---随着成交量回升,中国房价显露小幅抬头迹象.中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高于全国水平.

中指院周一报告称,6月全国100个城市(新建)住宅平均价格为8,688元人民币/平方米,环比上涨0.05%,结束自2011年9月以来的连续九个月环比下跌态势;但同比继续下跌,跌幅为1.90%,比上月扩大0.37个百分点.

北京、上海等十大城市新建住宅均价为15,429元/平方米,环比上涨0.75%,其中北京涨幅最大为2.29%;同比则连续第六个月下跌,跌幅为2.53%.

"在货币政策微调的背景下,购房者买房意愿逐渐加强,主要城市成交量3月以来持续稳步回升,多数城市较去年同期有一定增长."中指院报告并指出,部分楼盘在获得较好销售业绩后开始取消折扣甚至略微调高价格,使得本月百城价格九个月后止跌并略有上涨.

虽然中国一再强调楼市调控不动摇,但地方政府受制于土地财政,早已开始频频试探中央底线,政策在不断微调.种种因素作用下,房价上涨预期在升温,部分刚需积极入市,带来了销量的回暖.

研究机构莫尼塔分析称,楼市交易量一季度已经见底,下半年即使没有进一步政策放松,仍可能加速回暖.同时预计,随着交易量的回暖,库存水平相对较低的一二线城市,房价将逐渐呈现上涨趋势,但受到销售回暖幅度的限制,房价上涨的幅度将有限.

中指院数据显示,6月住宅价格环比上涨的45个城市中,涨幅居前十位的城市依次是：包头、北京、德州、太原、泰州、淄博、南宁、唐山、厦门、福州，涨幅均超过1%,其中,包头、北京涨幅超过2%.

此外,有67个城市住宅价格同比下跌,下跌城市个数比上月增加7个,其中,廊坊跌幅最大,为10.66%.

十大城市中,除天津和杭州外的八个城市均环比上涨,北京涨幅最大,深圳、上海、广州、重庆(主城区)、成都涨幅在0.1%-1%之间.

中指院自6月起发布北京等十大城市主城区的二手住宅价格,平均价格为20,491元/平米,环比上月上涨0.26%,且各城市二手住宅价格环比均上涨,杭州涨幅居前,环比上涨1.20%,广州、深圳、北京、上海、重庆5个城市涨幅在0.1%-0.5%之间.

十大城市主城区二手住宅平均价格同比则下跌3.81%,降幅与上月的3.90%基本持平.

中国房地产调控继续显效,5月房价连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,带动销售显现回暖迹象.业内人士认为,未来房价深调不可能,但反弹空间亦有限,开发商料仍以"保量"为主,不敢贸然涨价.[ID:nSB1615512](完)