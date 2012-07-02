〔日本股市〕早盘上升0.2%,投资者等待关于欧洲的更多细节信息

路透东京7月2日电---日本股市日经指数周一早盘小幅上升,投资者等待关于欧洲的细节信息.该指数稍早涨幅较大,因欧元区领袖同意稳定该区域银行业.

尽管日经指数升幅较低,但风险偏好升温,贸易商、钢铁和造船类股受青睐,医药等防御类股受冷遇.

日经指数上升0.2%至9,020.93点,但令希望该指数借欧元区消息而录得更大涨幅的一些人感到失望.

东证股价指数.TOPX早盘上涨0.1%至770.71点.

既然欧洲领袖暗示采取具体政策来对抗欧元区债务危机,投资者预计欧洲央行(ECB)周四会议将把再融资利率削减25个基点.还有预期认为日本央行7月12日结束的会议将扩大其宽松政策.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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