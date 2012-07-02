〔美国个股〕苹果与唯冠的iPad商标案达成和解,苹果支付6,000万美元

路透上海7月2日电---广东省高级人民法院网站刊登消息称,苹果(AAPL.O)与唯冠科技(深圳)公司就iPad商标归属达成和解,苹果支付6,000万美元一揽子解决iPad商标纠纷,iPad商标归苹果.

广东高院网站称,该院近日已向双方送达了民事调解书,该调解书正式生效.苹果公司亦已按调解书的要求向该院指定的账户汇入6,000万美元.深圳市中级人民法院于已向国家工商总局商标局送达了将涉案iPad商标过户给苹果公司的裁定书和协助执行通知书.这意味着,苹果公司与深圳唯冠公司iPad商标权属纠纷案圆满解决.(完)