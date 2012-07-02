〔美国个股〕苹果与唯冠的iPad商标案达成和解,苹果支付6,000万美元

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透上海7月2日电---广东省高级人民法院网站刊登消息称,苹果(AAPL.O)与唯冠科技(深圳)公司就iPad商标归属达成和解,苹果支付6,000万美元一揽子解决iPad商标纠纷,iPad商标归苹果.
广东高院网站称,该院近日已向双方送达了民事调解书,该调解书正式生效.苹果公司亦已按调解书的要求向该院指定的账户汇入6,000万美元.深圳市中级人民法院于已向国家工商总局商标局送达了将涉案iPad商标过户给苹果公司的裁定书和协助执行通知书.这意味着,苹果公司与深圳唯冠公司iPad商标权属纠纷案圆满解决.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。