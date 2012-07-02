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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 11:32 BJT

〔表格〕6月29日止当周外资买超日本股票--野村

路透东京7月2日电---以下是6月29日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (1,915) (2,379) (11,324) 16,723 (14,372)

印度 32 36 (480) 8,515 230

印尼 (48) (349) (719) 270 1,274

日本 687 (1,407) (2,655) 12,473 21,712

韩国 (1,070) (657) (4,031) 5,559 (7,341)

菲律宾 95 212 552 1,017 1,327

台湾 (787) (1,201) (5,885) (502) (9,680)

泰国 (137) (420) (761) 1,865 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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