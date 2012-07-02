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货币新闻 | 2012年 7月 2日 星期一 11:40 BJT

《全球市场》亚股上扬,此前欧盟领袖就援助受困银行达成一致

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%,日经指数回吐升幅至0.2%

* 欧元下滑,守于1.26美元上方

* 日本央行短观调查结果良好,日圆兑美元略微上扬

* 中国制造业PMI数据疲弱,打压原油价格下滑1美元

路透东京7月2日电---亚洲股市周一上扬,市场人气在第三季伊始转好,此前欧盟领袖就扶助该地区受困银行达成一致,但欧元回吐部分升幅,因忧虑欧债危机仍远未终结.

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