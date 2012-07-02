《全球市场》亚股上扬,此前欧盟领袖就援助受困银行达成一致

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%,日经指数回吐升幅至0.2%
* 欧元下滑,守于1.26美元上方
* 日本央行短观调查结果良好,日圆兑美元略微上扬
* 中国制造业PMI数据疲弱,打压原油价格下滑1美元
路透东京7月2日电---亚洲股市周一上扬,市场人气在第三季伊始转好,此前欧盟领袖就扶助该地区受困银行达成一致,但欧元回吐部分升幅,因忧虑欧债危机仍远未终结.
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。