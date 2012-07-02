版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 11:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆呈观望形态,接近日低79.72

0323GMT

* 美元/日圆几无变动,此前日本央行公布短观调查报告曾引起一番震荡

* 美元/日圆目前略高于79.72的低点,等候海外反应

* 风险偏好短暂升温,但本地市场亦关注欧洲形势发展

* 欧洲风险涨势亦可能推高美元/日圆,上方有止损单

* 80.00上方有些许止损,80.05上方有更多,80.65上方有大量止损

* 79.70之前往下仍有买兴.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐