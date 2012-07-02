罗姆尼需要更好的竞选团队才有望战胜奥巴马--默多克

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月1日电---新闻集团董事长默多克周日在Twitter上称，罗姆尼如果想在11月的美国总统大选中打败奥巴马，他需要更好的竞选团队。
“上周见了罗姆尼。如果他不放弃团队中的一些人，招募一些真正的专业人士，将很难打败奥巴马。情势不乐观。”默多克写道。
“美国大选是对奥巴马的公投，其他都不重要。”
几天前，默多克曾这样描述罗姆尼：“看起来行事小心，没有重大新闻，除了对西班牙裔移民态度强硬。”
近期的民调显示，奥巴马小幅领先罗姆尼。（完）
--编译：李富强;发稿：张家伟
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。