罗姆尼需要更好的竞选团队才有望战胜奥巴马--默多克

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月1日电---新闻集团董事长默多克周日在Twitter上称，罗姆尼如果想在11月的美国总统大选中打败奥巴马，他需要更好的竞选团队。

“上周见了罗姆尼。如果他不放弃团队中的一些人，招募一些真正的专业人士，将很难打败奥巴马。情势不乐观。”默多克写道。

“美国大选是对奥巴马的公投，其他都不重要。”

几天前，默多克曾这样描述罗姆尼：“看起来行事小心，没有重大新闻，除了对西班牙裔移民态度强硬。”

近期的民调显示，奥巴马小幅领先罗姆尼。（完）