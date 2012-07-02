〔两岸金融〕台湾拟开放企业透过OBU发人民币债券,将提升银行获利(更新版)

(新增分析师,金融业者和央行说法)

* 金管会拟开放企业在OBU发行人民币债券

* 有助OBU去化人民币,提高获利

* 中小型企业较有发债需求

* 金融保险指数.TFNI劲扬逾1.7%

路透台北7月2日电---台湾将开放企业在国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,将有助银行去化OBU人民币存款,提升获利表现.此消息并激励金融保险指数.TFNI盘中劲升逾1.7%,创近两个月高位.

金管会去年8月下旬甫开放银行的OBU的人民币业务,10个月以来人民币存款大幅增加,4月底时达129.54亿元人民币.惟目前OBU人民币存款大多只能与香港分行一起转存中银香港(2388.HK),回报率有限.

"受惠最大的就是国际金融业务分行里,人民币存款高的,"凯基投顾分析师方文妍表示.

一位不愿具名的央行官员也表示,如此一来相关的业务可以留在台湾业者身上,有助银行的营运.

为扩大台商筹资管道,台湾金管会周日表示,正研议开放国内企业赴香港或透过国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,并研议放宽具台商背景的优质企业股票在台上市柜交易.

兆丰金控(2886.TW)董事长蔡有才先前曾表示,"兆丰的OBU有很高额的人民币存款,但没有去处!"一位公营银行的OBU主管表示,OBU目前中银香港给予参加行一个月的人民币存款利率仅1%不到,回报率并不高.

台湾OBU存款前三大的台北富邦银行国际金融业务主管表示,这对资金去化的确有所帮助,许多跨区营运的大型台商企业,都已在OBU开立帐户.法规开放之后,即可透过OBU发行人民币债券.

本地时间11:00,兆丰金控升1.14%报22.1台币.金融保险类股.TFNI也上扬1.77%,盘中高位780.37点,创5月10日以来盘中高位,当日在781.79点.

不过另一位公营银行高层看法则是相对保守.她认为,政府若有意开放企业赴OBU发债,牵涉相关法令修改工程不小,恐怕旷日费时,此外税制方面也需要进一步厘清,对获利贡献不会太快.

**中小型企业较有发债需求**

央行周三公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,4月底达129.54亿人民币,月增12.9%.[ID:nST0459850]

凯基投顾分析师方文妍指出,目前香港的点心债发展得相对成熟,若是知名、大型有大额筹资的境外筹资需求,恐怕还是会以香港为首选.选择在OBU发人民币债券筹资的企业,应会以中小型台商企业为主.

她并称,企业不管是在香港或台湾的OBU发行人民币债券,筹得的资金未来都将回流中国,这涉及企业的外债额度多寡.

台北富邦银行国际金融业务主管也预计,透过OBU发行人民币债券,在发行利率上恐不见得会低于香港的点心债,主因境外人民币属浅碟市场,利率波动较大.

前述不愿具名的央行官员指出,企业若在香港发行人民币债券(点心债),资金若不回流台湾,则不涉及资金的进出,只要金管会同意即可.

眼瞅着香港离岸人民币中心业务蓬勃发展,台湾也着急赶上.台湾金融业者周五在中港台三地的经济日报举办的财经论坛上纷纷表示,台湾每年对中国拥有庞大的贸易顺差,这将成为台湾未来发展离岸人民币中心的坚实基础.[ID:nST0470498]

金管会周日指出,"金融监督管理委员会组织法"自今年7月1日正式施行,行政院金融监督管理委员会更名为"金融监督管理委员会"(简称金管会),由陈裕璋主任委员继续担任改制后首任主任委员.(完)